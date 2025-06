Appello sul caso Cucchi | Sabatino condannato la Corte conferma i depistaggi nella gerarchia dei Carabinieri

Il caso Cucchi torna al centro dell’attenzione con la conferma delle condanne per Sabatino e De Cianni, segnando una vittoria importante nella lotta contro i depistaggi e la giustizia trasparente. La decisione della Corte rafforza la certezza che nessuno è sopra la legge, anche nei vertici delle forze dell’ordine. Ora, più che mai, è fondamentale continuare a chiedere verità e giustizia per Stefano Cucchi.

Regge sostanzialmente anche in appello l' impianto accusatorio della Procura di Roma nel procedimento sui depistaggi legati alla morte di Stefano Cucchi, avvenuta nel 2009, che chiamava in causa la catena di comando dei Carabinieri. I giudici di secondo grado hanno confermato la condanna a 1 anno e 3 mesi per il colonnello Lorenzo Sabatino e quella a 2 anni e 6 mesi per Luca De Cianni.

