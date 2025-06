Appello alla donazione di Avis | a Mestre manca sangue zero negativo

L’appello di Avis Venezia scuote la comunità: a Mestre manca sangue zero negativo, un’emergenza che richiede azioni immediate. Fabio Reggio, presidente provinciale, invita tutti a donare con urgenza, sottolineando la delicatezza della situazione. La salute di chi ha bisogno dipende dalla generosità di ciascuno di noi: è il momento di agire e fare la differenza. Non lasciamo che questa emergenza diventi una tragedia.

«Andate con urgenza a donare, siamo in difficoltà che può diventare emergenza». È l'appello lanciato da Fabio Reggio, presidente di Avis provinciale di Venezia, che oggi ha ricevuto una comunicazione inequivocabile da parte del dottor Giovanni Roveroni, primario facente funzioni della Medicina.

