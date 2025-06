Appalti in cambio di tangenti | perquisizioni in csa del sindaco di Gioia del Colle

Scandalo inaspettato scuote Gioia del Colle: perquisizioni sono in corso presso la residenza del sindaco Giovanni Mastrangelo, coinvolto in un'intricata vicenda di appalti truccati e tangenti. Le indagini, che si ampliano nel contesto dell’inchiesta sulla Asl di Bari, rivelano una rete di corruzione che minaccia di compromettere la fiducia dei cittadini. La questione si fa sempre più urgente, lasciando intuire che le conseguenze potrebbero essere di vasta portata.

Finanzieri a casa del sindaco di Gioia del Colle, Giovanni Mastrangelo, già destinatario di una proroga delle indagini in uno stralcio dell'inchiesta sulla Asl di Bari. Il motivo è. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

