Appalti in cambio di tangenti | perquisizioni in casa del sindaco di Gioia del Colle

Scandalo a Gioia del Colle: perquisizioni a casa del sindaco Giovanni Mastrangelo, coinvolto in un'intricata rete di appalti pilotati e tangenti. Le indagini, già in corso sulla gestione della Asl di Bari, si sono recentemente intensificate, portando gli investigatori a scoprire potenziali illegalità che minacciano la trasparenza amministrativa. La vicenda promette di scuotere l'intera comunità, lasciando il pubblico in attesa di ulteriori sviluppi.

Finanzieri a casa del sindaco di Gioia del Colle, Giovanni Mastrangelo, già destinatario di una proroga delle indagini in uno stralcio dell'inchiesta sulla Asl di Bari.

