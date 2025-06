Apice l’opposizione abbandona il Consiglio Comunale | Poca trasparenza su lavori in via del Progresso

In un gesto di forte protesta, il gruppo ‘Insieme per Apice’ ha lasciato l’aula del consiglio comunale, denunciando la mancanza di trasparenza sui lavori in via del Progresso e sull’abbattimento dei Cedri dell’Himalaya. Un atto che evidenzia la crescente insoddisfazione verso le modalità con cui vengono gestite le questioni pubbliche, invitando alla riflessione su come ripristinare fiducia e partecipazione nella comunità.

Tempo di lettura: < 1 minuto “Dopo richiesta di interrogazioni urgente orale all’inizio del consiglio, così come previsto dall’articolo 43 del regolamento per il funzionamento del consiglio comunale, riguardante i lavori iniziati in via del Progresso, area interessata dall’abbattimento dei Cedri dell’Himalaya, come gruppo ‘Insieme per Apice’ abbiamo deciso di condannare fortemente questo atteggiamento ed abbandonare l’aula davanti a questo episodio increscioso. Tra l’altro era sufficiente sottolineare l’entità del lavoro da chi sa della materia. Lavori che sembrano essere iniziati senza determina dalla quale si evinca la tipologia di intervento (in modo specifico si voleva conoscere se tali lavori riguardassero la staticità degli alberi). 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Apice, l’opposizione abbandona il Consiglio Comunale: “Poca trasparenza su lavori in via del Progresso”

In questa notizia si parla di: consiglio - apice - comunale - lavori

Consiglio comunale del 22 maggio 2025 - secondo appello Vai su Facebook

Politica - Emanuele D'Apice: “La politica torni a occuparsi dei problemi reali della città”; Inchiesta de ‘Le Iene’, il gruppo ‘Insieme per Apice’ chiede un Consiglio comunale; Consiglio comunale, approvati 48 punti ma l'opposizione abbandona l’Aula.

MILANO. CONSIGLIO COMUNALE: IL PROGRAMMA DEI LAVORI - Il Programma dei lavori prevede anche l’Approvazione di modifica della denominazione sociale e ... Come scrive mi-lorenteggio.com

Dopo la giunta, ecco come cambia l'assetto del consiglio comunale: i nuovi ingressi - La giunta Salis è stata presentata e il consiglio comunale cambierà di nuovo assetto, tra le file della maggioranza, con le dimissioni dei consiglieri che sono stati nominati assessori. Si legge su genovatoday.it