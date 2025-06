Aperti i termini per l' iscrizione al trasporto scolastico per l' anno 2025 2026 | i dettagli

Se sei genitore e desideri assicurare un comodo e sicuro viaggio ai tuoi figli, questa è l’occasione da non perdere! Dal 19 giugno al 31 luglio, infatti, sono aperti i termini per iscriversi al trasporto scolastico dell’anno 2025/2026. L’assessore Valeria Toppetti invita tutte le famiglie a cogliere questa opportunità, garantendo così un inizio d’anno sereno e senza pensieri. Non lasciarti sfuggire questa possibilità!

L'assessore comunale Valeria Toppetti ha fatto sapere che a partire dal 19 giugno e fino al 31 luglio sarà possibile presentare domanda di iscrizione al servizio di trasporto scolastico per l'anno 20252026 per i seguenti istituti scolastici: Ic Pescara 7 primaria Rodari e Media Foscolo, primaria.

Dal giorno 16 giugno e fino al 7 settembre 2025 è possibile presentare apposita domanda per l'iscrizione al servizio di trasporto per l'anno scolastico 2025/2026. Tutti i dettagli sono riportati nell'avviso che trovate al link https://sant-anastasia-api.munici Vai su Facebook

