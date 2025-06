Aperti i servizi igienici all’Arena dello Stretto Ciccio Franco | gratuiti per cittadini e turisti

Finalmente riaprono i servizi igienici all'Arena dello Stretto Ciccio Franco, un punto di riferimento per cittadini e turisti a Reggio Calabria. Questa iniziativa, voluta dall’amministrazione, mira a migliorare il comfort e l’accoglienza in una delle zone più suggestive della città . L'accesso sarà gratuito, assicurando a tutti un servizio di qualità in un’area già amata per la sua bellezza. Un passo importante verso una città più vivibile e accessibile.

Riaprono ufficialmente i servizi igienici situati presso l'Arena dello Stretto Ciccio Franco, una delle aree più frequentate e suggestive di Reggio Calabria. A darne comunicazione è l'assessore all'Ambiente, Filippo Burrone, che ha seguito in prima persona l'iter per garantire la riattivazione.

