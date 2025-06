Aperol firma l’estate 2025 con musica festival e un’esperienza tutta da vivere

con un calendario ricco di eventi imperdibili che invitano a vivere ogni momento con allegria e stile. L’estate 2025 di Aperol promette emozioni intense, unendo musica, convivialità e il piacere di stare insieme in un’esperienza unica e indimenticabile. Preparatevi a lasciarvi conquistare dal fascino di un’estate all’insegna del gusto e della spensieratezza!

Un viaggio tra concerti, aperitivi in riva al mare e premi esclusivi: così l'iconico aperitivo italiano racconta il gusto di stare insieme. C'è un filo arancione che unisce musica, convivialitĂ e spensieratezza: è quello tracciato da Aperol, protagonista di un'estate 2025 all'insegna delle emozioni condivise. Se l'Aperol Spritz è ormai da anni il simbolo dell'aperitivo italiano, il brand non smette di rinnovare la sua voglia di sorprendere, scegliendo la musica come linguaggio universale per raccontare uno stile di vita leggero, autentico e profondamente italiano. Nel cuore della stagione piĂą attesa dell'anno, Aperol non si limita a essere un semplice compagno di brindisi: diventa esperienza, incontro, scoperta.