Aperitivo al Catajo per il Serprino Festival

Preparati a vivere un'esperienza indimenticabile al Serprino Festival dei Colli Euganei! Sabato 28 giugno 2025, dalle 18.30, i mitici aperitivi al Catajo tornano per deliziare i sensi con musica dal vivo, panorami mozzafiato e un primo assaggio eno-gastronomico incluso nel biglietto. Un'occasione perfetta per rilassarsi, gustare il buon vino e immergersi in un'atmosfera magica tra storia e natura. Non mancare, ti aspettiamo per brindare insieme!

Sabato 28 giugno 2025 dalle 18.30. Tornano i mitici aperitivi al Catajo per il Serprino Festival dei Colli Euganei. Un’ occasione per sdraiarsi sull’erba del parco ascoltando musica dal vivo, visitare il castello con le luci del tramonto e con un primo assaggio eno-gastronomico compreso nel. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Aperitivo al Catajo per il Serprino Festival

In questa notizia si parla di: serprino - catajo - festival - aperitivo

È la settimana del Serprino Festival, il video dell’evento Sotto il Salone a Padova; Serprino Festival: 3-15 luglio 2024; Colli Euganei in festa con il Serprino Festival.

L’aperitivo per il Serprino festival: “Dagli Euganei al mare al castello del Catajo” - 30 alle 23 tornano i mitici aperitivi al Castello del Catajo per il Serprino Festival dei Colli Euganei. Riporta padovaoggi.it

Al via il Serprino Festival 2024 - Domenica 14 luglio sarà dedicata alla scoperta del Castello del Catajo a Due Carrare, dove tornerà il celebre aperitivo a base di pesce con musica dal ... Secondo horecanews.it