Anziani Rsa costi e norme | a Milano il convegno sul futuro dell' assistenza

Il futuro dell’assistenza agli anziani nelle RSA di Milano si apre a nuove prospettive grazie al convegno organizzato dall’Associazione risoRsa. Un’occasione unica per affrontare temi cruciali come i costi, le norme e le richieste alle istituzioni, in un dibattito che mira a migliorare la qualità e la trasparenza dei servizi. Scopriamo insieme le sfide e le soluzioni che plasmeranno il settore nei prossimi anni.

Al convegno di Associazione risoRsa le richieste alle istituzioni su sentenze contraddittorie e norme poco chiare Roma, 19 giu. (Adnkronos Salute) - Aggiornamento delle tariffe secondo i costi standard reali; chiarezza normativa sul regime delle prestazioni in Rsa; un modello di finanziamento.

