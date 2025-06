Anziani nasce il gruppo Ricordi per non essere più soli

In un mondo che corre veloce, la solitudine degli anziani può diventare un peso difficile da sopportare. A Montemurlo, il gruppo 'Ricordi' nasce per creare un ponte di solidarietà e compagnia, promuovendo incontri ricchi di condivisione e allegria. Dopo cinque sessioni, la festa finale all’oratorio di Fornacelle ha celebrato il successo di questa iniziativa innovativa, offrendo un esempio di come comunità e solidarietà possano fare la differenza. Si tratta di una prima sperimentazione per persone autosufficienti che vivono...

A Montemurlo stop alla solitudine degli anziani con il gruppo ’Ricordi’ promosso dal Comune attraverso il servizio sociale professionale. Si è svolta nei giorni scorsi all’oratorio della Chiesa di Fornacelle la festa finale del gruppo dedicato agli anziani autosufficienti. Cinque gli incontri che si sono tenuti dal 13 maggio scorso, ogni martedì dalle 9.30 alle 11.30. "Si tratta di una prima sperimentazione per persone autosufficienti che vivono una condizione di isolamento sociale seguite dal Servizio sociale professionale con la finalità generale di offrire un contesto collettivo di ascolto reciproco, rilevare e potenziale le proprie risorse e abilità in un contesto protetto di socializzazione", spiega Ana Maria Blanaru a nome anche delle colleghe. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Anziani, nasce il gruppo Ricordi per non essere più soli

