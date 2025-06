Anziani in difficoltà Il Comune stanzia altri 175mila euro

Le sfide quotidiane degli anziani in difficoltà si fanno sempre più pressanti, tra pensioni minime e bollette alle stelle. Per rispondere a questa emergenza, il Comune ha stanziato altri 175mila euro nel trimestre, portando il totale annuale a 890mila euro di aiuti. Una cifra record, simbolo di un impegno concreto per alleviare le sofferenze di chi ha dato tanto alla comunità. Molte non riescono a...

Anziani in difficoltà, malati, con pensioni minime e bollette astronomiche da pagare. Anche la spesa al supermercato diventa troppo cara. I casi aumentano e il Comune ha stanziato un ulteriore fondo di 175mila euro nel trimestre che porta il fondo complessivo annuo alla cifra totale di 890mila euro di aiuti. Una somma che non si era vista in passato, figlia delle maggiori difficoltà che stanno colpendo le persone anziane. Molte non riescono a fare fronte alle spese essenziali, altri alla retta da pagare nelle strutture. Il fondo aiuta anche chi deve affrontare spese improvvise, mediche o una bolletta, e non ha i soldi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Anziani in difficoltà. Il Comune stanzia altri 175mila euro

In questa notizia si parla di: difficoltà - euro - anziani - comune

Associazioni sportive in difficoltà: "In bilancio fondi per 165mila euro" - Nel 2025, il Comune destinerà 165mila euro a supporto delle associazioni sportive in difficoltà, garantendo così la vitalità di sette impianti sportivi nelle frazioni grevigiane.

? A giugno l'Inps inizierà finalmente a erogare i primi pagamenti (comprensivi anche degli arretrati dei mesi scorsi) della Prestazione Universale anziani: poco meno di 1.400 euro al mese per gli anziani over 80 in difficoltà economica e non autosufficienti ? Vai su Facebook

Soli, malati, costretti a vivere con la minima. Dall'inizio dell'anno quasi 900mila euro agli anziani in difficoltà; Rimini. Oltre 890 mila euro dal Comune per aiutare le persone anziane più in difficoltà. Dal sostegno per le spese essenziali alle rette per il ricovero, passando per l’assistenza contro gli scippi; Al via il Bonus Natale per le cittadine e i cittadini anziani in difficoltà economica.