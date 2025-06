Anziana trovata morta in casa a Rovereto allarme dato con dispositivo di telesoccorso | indagato il figlio

Una tragica scoperta scuote Rovereto: un’anziana trovata priva di vita in casa, allertata dal dispositivo di telesoccorso. Le indagini si concentrano ora sul figlio, sotto inchiesta, mentre l’autopsia svela dettagli fondamentali per chiarire le cause del decesso. La comunità attende con trepidazione i risultati definitivi, sperando in una verità che possa portare giustizia e pace. Continua a leggere per scoprire gli sviluppi di questa intricata vicenda.

Nelle ultime ore è stata eseguita l’autopsia, dalla quale si attendono elementi cruciali per determinare con certezza le cause della morte. In particolare, l’esame medico-legale dovrebbe contribuire a fare chiarezza sull’ipotesi di una morte violenta, come ad esempio lo strangolamento. 🔗 Leggi su Fanpage.it

