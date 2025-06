Anziana sequestrata in casa da due finti poliziotti | paura a Cesate

Un episodio di paura scuote Cesate: due truffatori fingendosi poliziotti hanno sequestrato e minacciato un’anziana di 86 anni nella sua casa, approfittando dell’assenza della figlia. La donna si è trovata nell’incubo di un colpo ben orchestrato, ma la sua prontezza e il coraggio potrebbero essere la chiave per evitare ulteriori tragedie. È essenziale conoscere come riconoscere e difendersi da queste truffe per proteggere i nostri cari.

Anziana sequestrata in casa da finti agenti che volevano derubarla. Attimi di terrore qualche giorno fa per una pensionata di 86 anni residente in una villetta bifamiliare a Cesate. Intorno alle 10 del mattino, due uomini si sono introdotti nell’abitazione forzando il cancello esterno e, approfittando dell’assenza della figlia in ferie, hanno atteso che l’anziana . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

