Antonio Santocono nuovo presidente di InfoCamere

Con entusiasmo e visione, Antonio Santocono si appresta a guidare InfoCamere verso nuove sfide digitali, consolidando il ruolo della rete camerale come motore dell’innovazione in Italia. La sua nomina, avvenuta all’unanimità, segna un importante passo avanti per la trasformazione digitale delle imprese e dei servizi pubblici, aprendo la strada a un futuro più smart e connesso per il sistema delle Camere di Commercio italiane.

Antonio Santocono è il nuovo Presidente di InfoCamere, la società delle Camere di Commercio italiane per l'innovazione ei servizi digitali. Santocono, attuale Presidente della Camera di commercio di Padova è stato eletto all'unanimità dall'assemblea dei Soci di InfoCamere e succede a Lorenzo.

