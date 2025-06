Antonelli nominato vicecoordinatore regionale dei presidenti del consiglio Anci

Un riconoscimento che testimonia l'impegno e il valore di Antonelli nel panorama istituzionale regionale: la sua nomina a vicecoordinatore dei presidenti del consiglio ANCI rappresenta un passo importante per rafforzare il dialogo e la collaborazione tra le amministrazioni locali. Durante un cordiale e costruttivo incontro a Firenze, si è consolidata una leadership destinata a fare la differenza. Questa nomina apre nuove prospettive per il territorio e per il ruolo dei sindaci italiani.

Arezzo, 19 giugno 2025 – Cordiale e costruttivo incontro e nomina prestigiosa. Mercoledì 18 giugno, presso la sede municipale di Palazzo Vecchio a Firenze, il presidente del consiglio comunale di Firenze, Cosimo Guccione, ha incontrato Antonello Antonelli, suo omologo a Palazzo delle Laudi. Il presidente del consenso fiorentino ricopre l'incarico di coordinatore dei Presidenti del Consiglio Anci (Associazione nazionale comuni italiani) e nell'occasione il ruolo di vice coordinatore è stato ufficiale assegnato proprio ad Antonello Antonelli. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Antonelli nominato vicecoordinatore regionale dei presidenti del consiglio Anci

