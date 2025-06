Anticipazioni La Promessa Puntate Spagnole | Esmeralda Riconosce Curro!

Nelle prossime puntate di La Promessa, l’atmosfera si infiamma con colpi di scena sorprendenti. Esmeralda, nel cuore di un turbinio di emozioni, riconosce finalmente Curro, aprendo una porta a nuovi rivolgimenti e segreti inaspettati. La tensione tra i personaggi cresce, mentre Lisandro de Carvajal y Cifuentes si insedia sempre più nel cuore della famiglia. Riusciranno i protagonisti a superare le sfide che li attendono? Lo scopriremo presto.

L'atmosfera a La Promessa si fa sempre più tesa. La presenza di Lisandro de Carvajal y Cifuentes, il duca che inizialmente doveva trattenersi solo per poco tempo, si è trasformata in una permanenza prolungata che nessuno aveva previsto. E mentre lui si comporta come se fosse a casa propria, godendosi il lusso e l'ospitalità con una spavalderia irritante, la famiglia Luján è sul punto di esplodere. Ecco cosa vedremo nelle prossime puntate della soap opera La Promessa.