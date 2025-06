Anteprima Marranzano World Fest 2025

Preparati a vivere un’esperienza unica con l’Anteprima Marranzano World Fest 2025: un viaggio sonoro che unisce culture e storie provenienti da ogni angolo del pianeta. Il 20 giugno, Piazza Dante si anima per celebrare la Giornata Mondiale del Rifugiato, trasformandosi in un vivace crocevia di musica, cultura e integrazione. Un’occasione speciale per condividere emozioni e speranze: non mancare, perché il mondo si ascolta anche con il cuore.

Il Marranzano World Fest 2025 inizia così: con un girotondo sonoro intorno al mondo, insieme a chi ogni giorno attraversa terre e storie. Il 20 giugno, in occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato, Piazza Dante si trasforma in un grande spazio di incontro, musica e festa. Programma: 19.

La musica non ha confini Il Marranzano World Fest 2025 inizia così: con un girotondo sonoro intorno al mondo, insieme a chi ogni giorno attraversa terre e storie. Il 20 giugno, in occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato, Piazza Dante si trasforma

Anteprima Marranzano World Fest 2025 - Il Marranzano World Fest 2025 inizia così: con un girotondo sonoro intorno al mondo, insieme a chi ogni giorno attraversa terre e storie.

