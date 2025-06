Annullata la presentazione del Rally di Roma Capitale in ricordo di Matteo Doretto

superficiale. Il mondo del rally e della passione si fermano in rispetto di Matteo Doretto, un giovane talento che ci lascia troppo presto. La presentazione, prevista per giovedì 26 giugno, è stata annullata in segno di lutto e rispetto per la famiglia e gli amici. In questo momento di grande dolore, ci uniamo al cordoglio, ricordando con affetto e stima il suo spirito indomabile e la passione che lo ha sempre contraddistinto.

