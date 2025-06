Annullata la presentazione del Rally di Roma Capitale in ricordo di Matteo Doretto

Di fronte ad una perdita come questa, ogni parola sembra insignificante di fronte al dolore che ha colpito tutti noi. La presentazione del Rally di Roma Capitale, prevista per giovedì 26 giugno, è stata annullata in segno di rispetto per Matteo Doretto e la sua famiglia, sottolineando quanto il mondo dell'automobilismo sia unita nel ricordare un giovane talento scomparso troppo presto.

