Anniversario sacerdozio Papa Leone Visita sede Radio Vaticana a Santa Maria di Galeria

In un giorno di grande significato spirituale, l'anniversario di sacerdozio di Papa Leone XIV si intreccia con la festa del Corpus Domini, sottolineando il suo impegno e fede. A sorpresa, il Papa ha fatto visita alla sede della Radio Vaticana a Santa Maria di Galeria, un gesto che rafforza il legame tra Chiesa e comunicazione. Un momento di intima riflessione e vicinanza ai fedeli.

Anniversario di sacerdozio per Papa Leone XIV, che cade proprio nel giorno in cui la Chiesa celebra il Corpus Domini. A sorpresa, il Papa si è recato in visita al centro della Radio Vaticana a Santa Maria di Galeria. Servizio di Cristiana Caricato. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Anniversario sacerdozio Papa Leone. Visita sede Radio Vaticana a Santa Maria di Galeria

In questa notizia si parla di: papa - anniversario - sacerdozio - leone

Papa Leone XIV: elezione, tournée in Umbria e celebrazione del 125° anniversario di Santa Rita - Da pochi giorni, la Chiesa cattolica accoglie Papa Leone XIV, il nuovo Pontefice eletto il 8 maggio. In occasione del suo ingresso, il Papa ha intrapreso una tournée in Umbria e celebrato il 125º anniversario di Santa Rita, sottolineando il rinnovato impegno spirituale e il legame con la tradizione e le comunità locali.

#TG2000 - Anniversario di sacerdozio per Papa Leone, oggi, proprio nel giorno in cui la Chiesa celebra il Corpus Domini. #19giugno #PapaLeone #CorpusDomini #PapaLeoneXIV #LeoneXIV #Prevost #Papa #Chiesa #TV2000 #News Vai su Facebook

#TG2000 - Anniversario di sacerdozio per #PapaLeone nel giorno del #CorpusDomini #19giugno #PapaLeoneXIV #LeoneXIV #Prevost #Papa #Chiesa #TV2000 #News @TerzaLoggia @tg2000it Vai su X

Anniversario sacerdozio Papa Leone. Visita sede Radio Vaticana a Santa Maria di Galeria; I 43 anni da prete di Leone XIV: come ha festeggiato (tra le antenne radio); Leone XIV celebra 43 anni di sacerdozio. Mons. Marín de San Martín: “La sinodalità è il suo stile quotidiano di Chiesa”.

Papa Leone XIV festeggia 43 anni di sacerdozio: il primo anniversario da Pontefice - Papa Leone XIV celebra 43 anni dall’ordinazione sacerdotale: un traguardo vissuto per la prima volta come successore di Pietro. Riporta lalucedimaria.it

Anniversario di sacerdozio per Papa Leone nel giorno del Corpus Domini - Sono passati 43 anni da quando, nella cappella di Santa Monica a Roma, Leone XIV è diventato sacerdote. Come scrive informazione.it