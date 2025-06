Annalisa va controcorrente | Agli stadi ci voglio arrivare per gradi preferisco i palazzetti

Annalisa, la popstar savonese di 39 anni, sceglie un percorso originale: preferisce scalare con gradualità i palazzetti rispetto ai grandi stadi simbolo del successo. La sua filosofia? Arrivare con solidità e determinazione, sfidando le aspettative e dimostrando che i traguardi importanti si costruiscono passo dopo passo. Con una carriera che ha sorpreso molti, Annalisa ci insegna che anche i sogni più ambiziosi richiedono pazienza e dedizione per diventare realtà.

«È un obiettivo ma ci voglio arrivare per gradi e con solidità», intervistata dal Corriere della Sera, Annalisa risponde così quando le si chiede di San Siro, del salto definito, quello che una volta consacrava la carriera di un artista e che oggi invece rappresenta quasi un punto di partenza per giovani artisti alla ribalta. Popstar savonese, 39 anni, ex Amici, vero nome Annalisa Scarrone, una carriera rimasta in sordina fino all’exploit del 2022 con la hit Bellissima, canzone che le fa trovare una cifra ben precisa ed efficace, infatti di seguito proporrà Mon Amour, Sinceramente, Storie brevi (in featuring con Tananai ) e quest’anno Maschio. 🔗 Leggi su Open.online

