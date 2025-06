Anna Tatangelo incinta la reazione di Giacomo Buttaroni alla notizia condivisa della gravidanza

Quando Anna Tatangelo ha condiviso la lieta notizia della sua seconda gravidanza, il suo pubblico si è scatenato, ma la reazione di Giacomo Buttaroni ha catturato l’attenzione. Il giovane allenatore della Roma City ha scelto di rispondere pubblicamente, alimentando i rumors e accendendo i riflettori su questa possibile nuova avventura sentimentale. La domanda ora è: quale sarà il prossimo capitolo di questa intrigante storia? Continua a leggere.

Giacomo Buttaroni ha reagito pubblicamente alla notizia della seconda gravidanza di Anna Tatangelo, annunciata il 18 giugno con un post su Instagram. Il 31enne, allenatore della Roma City, era stato paparazzato con la cantante lo scorso novembre e potrebbe essere lui il padre del bambino, anche se al momento non ci sono conferme. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: anna - tatangelo - giacomo - buttaroni

Anna Tatangelo: “Milly D’Abbraccio? Ieri come oggi, non vale niente. Verso di me c’è stato un po’ di maschilismo” - Anna Tatangelo si svela in un’intervista esclusiva con il Corriere della Sera, parlando del suo nuovo singolo "Inferno" e del prossimo album.

"Perché tengono tutto nascosto". Anna Tatangelo incinta, dopo l'annuncio sulla gravidanza la scoperta sul compagno: chi è davvero Giacomo Buttaroni Vai su Facebook

Anna Tatangelo annuncia la gravidanza con un post enigmatico. I fan ipotizzano: il padre è Giacomo Buttaroni? L'esperto di gossip Alessandro Rosica alimenta i sospetti Vai su X

Giacomo Buttaroni, chi è il fidanzato di Anna Tatangelo/ Padre del figlio che aspetta: si frequentano da...; Anna Tatangelo incinta, la reazione di Giacomo Buttaroni alla notizia condivisa della gravidanza; Anna Tatangelo annuncia la gravidanza a sorpresa, chi è Giacomo Buttaroni il presunto compagno ex calciatore e allenatore.

Anna Tatangelo incinta, la reazione di Giacomo Buttaroni alla notizia condivisa della gravidanza - Giacomo Buttaroni ha reagito pubblicamente alla notizia della seconda gravidanza di Anna Tatangelo, annunciata il 18 giugno con un post su Instagram ... Secondo fanpage.it

Giacomo Buttaroni, chi è l'ex calciatore e nuovo compagno di Anna Tatangelo - Dopo l'annuncio social della gravidanza di Anna Tatangelo, tutti gli occhi sono puntati sul compagno della cantante Giacomo Buttaroni. Da msn.com