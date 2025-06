Anna Tatangelo incinta la reazione del figlio Andrea nato dall’amore per Gigi D’Alessio

Anna Tatangelo ha sorpreso i suoi fan annunciando, a sorpresa, di essere incinta, condividendo un dolcissimo post su Instagram che ha fatto il giro del web. La notizia ha scosso anche il cuore di Andrea, il suo amato figlio nato dall’amore con Gigi D’Alessio, che ha espresso sui social la sua emozione e il suo pensiero. Un momento di grande felicità che promette di essere ancora più speciale con l’arrivo di questo nuovo membro della famiglia.

"Oggi sei tu la mia scelta di libertà – ha scritto l'artista -. Un altro nuovo inizio che la vita mi dona. Io ti aspetto qui, per adorarti e proteggerti con tutta l'Anna che sono.

