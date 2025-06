Anna Tatangelo è incinta l'annuncio a sorpresa | Sei tu la mia scelta di libertà

Anna Tatangelo sorprende tutti con un dolce annuncio: è incinta! La cantante 38enne, felice e radiosa, ha condiviso su Instagram una foto in bianco e nero che mette in evidenza il suo pancino crescente, accompagnando il messaggio di un nuovo inizio e di libertà. Un momento speciale che segna l’arrivo di una nuova vita, confermando come i sogni più belli possano diventare realtà. La felicità è ormai alle porte.

Anna Tatangelo è incinta: la cantante 38enne aspetta un bambino dal compagno, Giacomo Buttaroni, ex calciatore 31enne. Anna Tatangelo incinta, l'annuncio su Instagram. A dare l'annuncio è stata la stessa Anna Tatangelo, chiaramente incinta, che sui social ha postato una foto che la ritrae in bianco e nero, di profilo, il pancino arrotondato chiaramente visibile: « Oggi sei tu la mia scelta di libertà. Un altro nuovo inizio che la vita mi dona. Io ti aspetto qui, per adorarti e proteggerti con tutta l'Anna che sono. Il nostro amore immenso sarà la sola risposta a tutte le domande», è il commento a corredo del post.

