Anna Tatangelo è in dolce attesa | la reazione del presunto fidanzato Giacomo Buttaroni

L’annuncio bomba di Anna Tatangelo: è in dolce attesa del suo secondo figlio, un momento di pura gioia e emozione. Ma le sorprese non finiscono qui: a poche ore dalla rivelazione, la reazione di Giacomo Buttaroni, il presunto nuovo amore e possibile padre del bambino, ha catturato l’attenzione di tutti. La loro vicenda si arricchisce di nuovi dettagli, lasciando i fan ansiosi di scoprire come evolverà questa storia coinvolgente.

Anna Tatangelo ha svelato di essere in dolce attesa del suo secondo figlio e a distanza di qualche ora dall'annuncio arriva la reazione di Giacomo Buttaroni, presunto fidanzato e padre del bambino dell'artista!

Anna Tatangelo: “Milly D’Abbraccio? Ieri come oggi, non vale niente. Verso di me c’è stato un po’ di maschilismo” - Anna Tatangelo si svela in un’intervista esclusiva con il Corriere della Sera, parlando del suo nuovo singolo "Inferno" e del prossimo album.

