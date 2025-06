Anna Pepe sbarca al Nice | venerdì l' esclusivo DJ set della rapper

Preparati a vivere un'estate indimenticabile: Anna Pepe, il fenomeno emergente della scena urban italiana, sbarca al Nice di Roma con un esclusivo DJ set venerdì 20 giugno alle 23:30. A soli 21 anni, la giovane rapper ligure ha già conquistato le classifiche e milioni di ascolti, portando la sua energia travolgente dal palco alle playlist. Non perdere questa opportunità di vedere dal vivo una stella in ascesa—i biglietti sono già disponibili!

Anna?Pepe (in arte semplicemente Anna), fenomeno emergente della scena urban italiana, si esibirà in un esclusivo DJ set venerdì 20 giugno alle 23,30 al Nice, in via Maurizio Barendson (zona Saxa Rubra, Roma). L'evento celebra l'unica data romana dell'estate, i biglietti sono già reperibili tramite circuiti ufficiali?. A soli 21 anni, la rapper di origine ligure ha già conquistato le classifiche italiane e milioni di streaming su Spotify. Reduce dal successo di Vera Baddie, il suo album di debutto pubblicato a giugno 2024, Anna è risultata l'artista femminile con più copie vendute del 2024 per la classifica FIMIGFK. 🔗 Leggi su Iltempo.it