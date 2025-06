Anna Carlucci a FQMagazine | Stare davanti alla telecamera era una piccola sofferenza Oggi non mi darebbe fastidio Ballando con Le Stelle? Voglio bene a tutti con Carolyn Smith un rapporto speciale

Anna Carlucci, volto noto e appassionato del mondo dello spettacolo, rivela un lato più vulnerabile e autentico: se prima stare davanti alla telecamera era una piccola sofferenza, oggi la sua passione per Ballando con le Stelle supera ogni insicurezza. Con un rapporto speciale con Carolyn Smith e un legame profondo con sua sorella Milly, Anna incarna la determinazione di chi ha saputo trasformare le sfide in successi. La storia delle sorelle Carlucci è un esempio di famiglia, dedizione e amore per la danza, che continua a ispirare.

Parlare al telefono con Anna Carlucci a tratti è straniante. Perché il timbro della voce, il fiume incessante di parole, persino le pause, sono identici a quelli della sorella Milly. Con la quale lavora a stretto contatto da dieci anni, quando le chiese di occuparsi dei social di Ballando con le stelle. Nella storia delle sorelle Carlucci si intrecciano sorellanza, affetto, determinazione, imprinting familiare e genetico, curiosità. Milly “il generale”, Gabriella l’indomita, Anna la riflessiva. Stesso cognome, diversa postura sotto i riflettori, uguale esigenza di mostrare la propria identità professionale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Anna Carlucci a FQMagazine: “Stare davanti alla telecamera era una piccola sofferenza. Oggi non mi darebbe fastidio. Ballando con Le Stelle? Voglio bene a tutti, con Carolyn Smith un rapporto speciale”

In questa notizia si parla di: anna - carlucci - ballando - fqmagazine

Il cuore oltre i confini: il docufilm di Anna Carlucci su Alessandro Frigiola - "Il cuore oltre i confini" è il docufilm di Anna Carlucci che narra la straordinaria vita di Alessandro Frigiola, luminare della cardiochirurgia pediatrica.

“Milly Carlucci mi ha scelta perché sicuramente mi conosceva per i miei genitori, Asia Argento e Morgan; Ballando con le Stelle, parla la sorella di Milly Carlucci: “Enrico Montesano? Sarebbe bello un suo…; A Ballando con Le Stelle arriva Anna Lou Castoldi, figlia di Morgan e Asia Argento. Ecco il cast completo.