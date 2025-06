Anm | pericolosa richiesta al gip di astensione

L’Anm milanese solleva forti preoccupazioni sulla richiesta di astensione del gip da parte del pm, ritenendola potenzialmente pericolosa per l’imparzialità del processo. Una mossa che rischia di polarizzare le opinioni e alimentare dubbi sulla correttezza delle procedure giudiziarie. La questione si inserisce in un contesto delicato, mettendo in discussione il rispetto delle prerogative e l’equilibrio tra le parti coinvolte nel caso Pifferi bis.

Caso Pifferi bis, l'Anm milanese giudica "pericolosa" la richiesta di astensione del gip, da parte del pm. Lo si legge in un comunicato della sezione milanese dell'Associazione nazionale magistrati in relazione alla richiesta presentata, e poi di fatto respinta dalla presidenza del Tribunale, dal pm Francesco De Tommasi che aveva chiesto al gup Roberto Crepaldi di astenersi dall'udienza preliminare, fissata per il primo luglio, nel cosiddetto filone "Pifferi bis" a carico di quattro psicologhe, uno psichiatra e dell'avvocata della donna condannata all'ergastolo per aver lasciato morire di stenti la figlia Diana.

