Angelo Duro | quando il bullo delle medie si sente un comico

Quando il bullo delle medie si trasforma in un comico, le parole diventano uno strumento di rivalsa e scoperta. Di solito, parlo con entusiasmo dei film che mi hanno colpito, perché credo nel valore di condividere emozioni positive e arricchire gli altri. Ma questa volta, devo confessare, il mio giudizio è stato completamente sbilanciato: “Io sono la fine del mondo” di Angelo Duro si è rivelato uno dei film più brutti dell’anno. Ecco perché…

Tendenzialmente quando parlo di un film che ho visto, ne parlo bene, uno: perchĂ© non amo perdere tempo guardando film che so che non mi piaceranno, due: perchĂ© mi piace divulgare cose belle, cose che so che possono arricchire qualcun altro. Poi arriva lui, uno dei film piĂą brutti mai visti, sicuramente il film piĂą brutto visto quest’anno: “Io sono la fine del mondo” di Angelo Duro. GiĂ solo il titolo parla da sĂ©. Un film uscito il 5 gennaio 2025, ma da me recensito solo oggi per un motivo specifico. Non amo parlare di ciò che non conosco, generalmente, anche se giĂ posso trarre delle conclusioni preferisco dare una chance, e vedere con i mie occhi (tranne per le Van Gogh experience, a quelle non do pietĂ ), però ecco da questo a regalare ad Angelo Duro 10 euro, visto il crescere dei prezzi dei biglietti, mi sembrava eccessivo, dunque ho aspettato. 🔗 Leggi su 361magazine.com