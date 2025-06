Anellucci | Nessuna novità su Rrahmani

Claudio Anellucci, agente Fifa, analizza la recente vittoria della Juventus e il futuro di Rrahmani, ancora senza novità ufficiali. Con un tono critico e coinvolgente, invita i tifosi a mantenere i piedi per terra, sottolineando come spesso le amichevoli estive riflettano più il momento che la reale direzione tecnica. Ma cosa ci riserva il mercato? Restate sintonizzati per scoprire gli aggiornamenti più caldi.

Claudio Anellucci, agente Fifa, è intervenuto a 1 Football Club su 1 Station Radio. Queste le sue parole: Stanotte la Juventus ha deliziato i propri tifosi con un netto 5-0 contro l'Al-Ain, formazione dell'Arabia Saudita. Intravede qualche buon presupposto per la prossima stagione, oppure semplicemente gli avversari erano davvero poca cosa? . "Te la dico così: mi è sembrata una partita estiva, di quelle che si giocano nei tornei dilettantistici. Non è assolutamente una gara dalla quale si possano trarre indicazioni tecniche. È chiaro però che partite del genere servano molto per l'umore, per la testa: aiutano a partire con il piede giusto.