Andrea Bocelli e Jannik Sinner duettano nel singolo Polvere e gloria

Quando due eccellenze provenienti da mondi così diversi si incontrano, nasce qualcosa di magico. Andrea Bocelli e Jannik Sinner si uniscono in "Polvere e Gloria", un brano che va oltre la musica per diventare un ponte tra generazioni e storie di vita. Un duetto sorprendente che promette emozioni intense e nuovi orizzonti musicali. L’attesa sta per finire: il loro straordinario incontro sonore debutta domani, 20 giugno.

Andrea Bocelli e Jannik Sinner in s ieme in una s orprendente canzone dal titolo Polvere e gloria. Cosa accade quando due fuoriclasse si incontrano fuori dal campo, ma nel territorio condiviso della vita vissuta? Nasce Polvere e Gloria, la sorprendente unione in musica tra il Maestro Andrea Bocelli e Jannik Sinner, in uscita domani 20 giugno per Decca Records Universal Music. Il brano è una conversazione tra generazioni, tra percorsi diversi ma guidati dalla passione. In Polvere e Gloria, tra italiano e inglese, il Maestro Andrea Bocelli presta la sua voce calda a versi intensi e solenni, mentre Jannik Sinner, con tono sincero, interviene con passaggi quasi fossero pensieri ad alta voce. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Andrea Bocelli e Jannik Sinner duettano nel singolo Polvere e gloria

In questa notizia si parla di: andrea - bocelli - jannik - sinner

Andrea Bocelli: «Con Pavarotti ci fu una lite pazzesca, ci incontrammo a Pesaro. I miei figli non sono dei raccomandati. Mia moglie Veronica? Non mi lascia mai da solo» - Andrea Bocelli, celebre tenore, ricorda un episodio di tensione con Pavarotti a Pesaro. Sottolinea con orgoglio che i suoi figli non sono raccomandati e che la moglie Veronica è sempre al suo fianco.

Il doppio inatteso: Andrea Bocelli e Jannik Sinner insieme in musica, nasce "Polvere e gloria" Vai su X

Cosa accade quando due fuoriclasse si incontrano fuori dal campo, ma nel territorio condiviso della vita vissuta? Nasce «Polvere e Gloria», la sorprendente unione in musica tra Andrea Bocelli e Jannik Sinner, in uscita domani, 20 giugno, per Decca Records Vai su Facebook

Bocelli annuncia la collaborazione a sorpresa con Sinner e manda in tilt i social; Jannik Sinner e Andrea Bocelli, la collaborazione che non ti aspetti: Polvere e Gloria fuori domani; Sinner, featuring con Bocelli: in uscita il brano 'Polvere e Gloria'.

Jannik Sinner debutta come cantante: annunciato il duetto con Andrea Bocelli - Jannik Sinner debutta nella musica con Andrea Bocelli in "Polvere e Gloria": un duetto inaspettato in uscita il 20 giugno. Da donnaglamour.it

Il doppio inatteso: Andrea Bocelli e Jannik Sinner insieme in musica, nasce "Polvere e gloria" - Il nuovo brano del tenore conterrà dei contributi del numero 1 del tennis: "Una conversazione tra generazioni, percorsi diversi ma guidati dalla ... Lo riporta huffingtonpost.it