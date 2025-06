Andava in giro per il paese con addosso 1 kg di cocaina

Durante l'identificazione, il 50enne ha consegnato spontaneamente un piccolo coltello a serramanico, ma i controlli più approfonditi hanno rivelato qualcosa di molto più consistente: un chilo di cocaina nascosto sulla sua persona. Un episodio che sottolinea ancora una volta quanto le forze dell'ordine siano attente e pronte a intervenire per garantire la sicurezza di tutti. La vicenda si conclude con l’arresto dell'uomo, confermando il ruolo fondamentale delle ronde di prevenzione.

