Ancora violenza in piazza Garibaldi giovane a Cattinara

Una notte di tensione scuote ancora Piazza Garibaldi a Cattinara, dove un nuovo episodio di violenza ha infranto la quiete cittadina. Le grida e l’intervento di quattordici forze dell’ordine testimoniano la gravità della situazione, con uno scontro tra due stranieri che rischia di alimentare ulteriori preoccupazioni in una comunità già segnata da episodi simili. La sicurezza e la serenità dei residenti sono ora più che mai a rischio.

Un episodio di violenza e le grida di un residente hanno ancora una volta scosso la notte di piazza Garibaldi. Sono ben quattordici, tra agenti e ufficiali, i poliziotti e carabinieri intervenuti sul luogo dello scontro tra due stranieri, sul vertice est del triangolo che racchiude la Madonnina.

