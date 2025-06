Ancora uno sciopero dei treni in arrivo a giugno | viaggi a rischio per 24 ore

Ancora uno sciopero dei treni in arrivo a giugno, con viaggi a rischio per 24 ore. Dopo il recente fermo di Trenord, si preannuncia un'altra giornata di disagi che coinvolgerà anche i pendolari del novarese e del Vco. La mobilitazione minaccia di mettere in crisi la mobilità quotidiana di migliaia di cittadini, rendendo indispensabile trovare soluzioni alternative e aggiornamenti tempestivi. Resta con noi per scoprire come affrontare al meglio questa emergenza.

Ancora uno sciopero dei treni, il secondo in pochi giorni, in arrivo a giugno. Dopo quello (regionale) del personale Trenord, questa settimana è in arrivo una nuova agitazione nazionale, che potrebbe provocare (ancora) disagi anche ai pendolari del novarese e del Vco. Secondo quanto. 🔗 Leggi su Novaratoday.it © Novaratoday.it - Ancora uno sciopero dei treni in arrivo a giugno: viaggi a rischio per 24 ore

