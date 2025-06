Ancora una spaccata nella notte a Prato | punto Estra- Alia nel mirino dei ladri

Ancora una notte di paura a Prato, dove ignoti malviventi hanno preso di mira il punto Estra-Alia di via San Giorgio, cuore del Serraglio. Questo centro, fondamentale per i servizi cittadini come pagamenti e raccolta differenziata, è stato oggetto di un tentativo di furto: un allarme che preoccupa tutta la comunità . La sicurezza dei nostri punti di riferimento è un imperativo, perché i servizi non devono fermarsi di fronte alla violenza dei malintenzionati.

Prato, 19 giugno 2025 – Spaccata nella notte in via San Giorgio: preso di mira dai ladri il punto Estra- Alia per i servizi ai cittadini. Ignoti hanno puntato l'attenzione sui locali nella zona del Serraglio a poche centinaia di metri da piazza Mercatale per cercare il colpo. Il punto Estra- Alia serve per informazioni, consegna materiale per la raccolta differenziata e per pagare bollette di Estra e tariffe Tari. I pagamenti avvengono solo con carte di credito e non con contanti. L'ultima spaccata in centro era avvenuta pochi giorni fa, non distante, al negozio Cassetti, in via Garibaldi. 🔗 Leggi su Lanazione.it