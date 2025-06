Ancora problemi con la Municipale per Patrizio Chianese | Qui non si può lavorare Ecco perché me ne vado - VIDEO

La vicenda di Patrizio Chianese, il noto tiktoker di Afragola, sta facendo il giro dei social: un video virale mostra come le continue intromissioni della municipale abbiano reso impossibile il suo lavoro, portandolo a una decisione drastica. La sua testimonianza tocca le corde di molti, evidenziando le difficoltà di chi cerca di fare strada con passione in un contesto sempre più complicato. La sua storia ci invita a riflettere: qui non si può più lavorare...?

Sui social è diventato virale un nuovo video diffuso da Patrizio Chianese che si è ripreso davanti al suo carretto degli hot dog ad Afragola. Il noto tiktoker, in particolare, ha denunciato l’ennesimo episodio che lo ha visto protagonista: la Polizia Municipale lo ha costretto a spostare il suo. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Ancora problemi con la Municipale per Patrizio Chianese: "Qui non si può lavorare. Ecco perché me ne vado" - VIDEO

