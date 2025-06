Ancora; il nuovo libro di Luisa De Capola | presentazione a Curti in questo weekend

Questo weekend, a Curti, si anima di emozioni e parole con la presentazione del nuovo libro di Luisa De Capola, un'autrice che incanta con la sua penna delicata e pungente. Con i suoi aforismi e le perle di saggezza, conquista il pubblico, offrendo uno sguardo profondo sull’anima umana. Non perdere questa occasione di scoprire “Ancora” e ascoltare la voce autentica di una scrittrice che sa emozionare. La location sarà...

Tempo di lettura: 4 minuti Capelli cangianti dal rosso al nero che fanno da contorno ad un paio di occhi chiarissimi, abbaglianti: Luisa De Capola, delicata e pungente, dispensa aforismi e perle a chi la segue, e risponde a tutti con gentilezza. Non è da tutti, soprattutto per chi non è alla prima opera pubblicata. A Curti, in provincia di Caserta, il 22 giugno, ci sarà la presentazione del suo nuovo libro " Ancora ". La location sarà l'associazione giovani valori e futuro di via Verdi. Stessa location della presentazione del suo primo libro, " La ragazza con il girasole tatuato ", come lei; Luisa De Capola è anche autrice di " Sei forte anche da sola ".