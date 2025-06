Ancona il mercato tiene banco Assemblea degli ultras con il sindaco

Ancona si appresta a vivere momenti caldi, tra l’assemblea degli ultras con il sindaco che tiene banco e le tensioni sul fronte societario. Mentre le trattative restano in stallo e i tifosi si mostrano sempre più ostili, la società si prepara comunque a costruire il futuro, con Gaetano Iossa in prima linea sul mercato, pronto a plasmare la nuova stagione nonostante le sfide in corso.

Mentre sul fronte societario le acque continuano a essere piuttosto agitate, tra colloqui che si concludono con un nulla di fatto e una tifoseria che si fa sempre più ostile nei confronti di questa società, l’Ancona comincia a gettare le basi per la stagione che verrà. Nonostante la temporanea mancanza di un direttore sportivo, il responsabile dell’area tecnica Gaetano Iossa è piuttosto attivo sul fronte mercato, in stretta sinergia con il tecnico Agenore Maurizi. I primi due tasselli dell’organico dorico per l’annata 2025-2026 sono prossimi all’inserimento: si tratta dell’attaccante Andrea Bianchimano e dell’ala mancina Cristian Pecci (probabile che vengano annunciati già domani). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ancona, il mercato tiene banco. Assemblea degli ultras con il sindaco

