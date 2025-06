Anche Ranucci finisce nei volti delle truffe sui social i post falsi | Gli italiani devono sapere

L'immagine di Sigrido Ranucci, volto noto di Report, viene ingiustamente sfruttata sui social per promuovere truffe online. Questo schema, purtroppo già visto molte volte, mette a rischio sia chi si fida di false piattaforme di trading sia chi vede il proprio volto associato a raggiri senza alcuna autorizzazione. È fondamentale che gli italiani siano consapevoli e attenti a queste trappole digitali. Continua a leggere per scoprire come difendersi e proteggere la propria identità.

Sigrido Ranucci è il conduttore di Report, il programma di inchiesta di Rai 3. In questi giorni il suo volto viene usato per rilanciare finte piattaforme di trading. È uno schema che abbiamo visto decine di volte. Le vittime di questo raggiro sono sempre due: chi cade nella trappola delle piattaforme finte e chi ritrova il suo volto associato a questi raggiri senza aver mai prestato il consenso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

