Anche la Spagna alle prese con la crisi del vino Cava compreso | nel 2024 giù i consumi

Anche la Spagna affronta nel 2024 una crisi nel settore del vino Cava, con un impatto negativo sui consumi di tutti gli spumanti. I trend attuali mostrano una forte preferenza per prodotti Dop o Igp, accompagnati da packaging più curati e dal valore aggiunto superiore. Questa tendenza sta ridefinendo il mercato, spingendo produttori e consumatori verso scelte più raffinate e sostenibili, segnando un nuovo capitolo nel panorama enologico europeo.

La Spagna dei “record” costretta a distillare i suoi vini - consumi interni di vino in calo del 10% A fronte di un export sostanzialmente positivo la Spagna deve fronteggiare il calo dei consumi interni. Segnala gamberorosso.it

Vino, l’OIV certifica la crisi 2023: produzione a -9.6%/ Italia resta prima nell’export mondiale - L’OIV, l’organizzazione internazionale della vigna e del vino, ha certificato la crisi mondiale del vino ... ilsussidiario.net scrive