Amir Babai condannato per scafismo | i comitati denunciano la sentenza e il tentato suicidio

l’ombra di una condanna grava su Amir Babai e sugli altri, mentre i comitati denunciano ingiustizie e la sentenza rischia di schiacciare sogni e speranze. Sono stati uomini e donne che hanno affrontato il mare e le difficoltà della fuga, ora simboli di un sistema che troppo spesso dimentica la loro dignità. Il loro caso apre una ferita profonda nel cuore di un'Europa in bilico tra solidarietà e rigore, e il futuro sembra ancora da scrivere.

Erano sbarcati insieme, fuggendo da guerra, repressione e povertà, cercando in Europa un futuro possibile. Sono finiti insieme alla sbarra, accusati di essere "scafisti", in un processo che ha messo sotto accusa non solo due migranti, ma intere traiettorie di vita e di speranza.

