Amerigo Vespucci la nave da sogno in un viaggio tv tra storia bellezza e note d’opera

Un viaggio nella bellezza speciale a bordo della nave più antica della Marina militare italiana, l' Amerigo Vespucci, connubio perfetto di storia e modernità: è L'Amerigo Vespucci, patrimonio italiano, di Keti Riccardi, in onda questa sera alle 21.15 in prima visione su Rai 5 per Italia. Viaggio nella bellezza. Varato nel 1931, costruito per addestrare gli allievi ufficiali dell'Accademia Navale, dopo quasi un secolo di vita, l 'elegante veliero, definito la nave più bella del mondo, interpreta ancora alla perfezione il ruolo di nave scuola, sulla scia dell'antica tradizione marinaresca. A vent'anni dalla sua ultima circumnavigazione, nave Vespucci ha preso il largo per un nuovo viaggio intorno al mondo che ha raggiunto cinque continenti, trenta nazioni, trentacinque porti.