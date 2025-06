Ambrosini | Milan Allegri è una garanzia Modric? Posso dire che …

Massimo Ambrosini, ex capitano del Milan e simbolo di leadership, svela i segreti di una carriera indimenticabile in un'intervista esclusiva al 'Corriere dello Sport'. Con il suo linguaggio diretto e appassionato, Ambrosini rivela aneddoti, sfide e l'importanza di figure come Allegri e Modric nel mondo del calcio. Le sue parole offrono uno sguardo privilegiato su un’epoca d’oro rossonera e ispirano ancora oggi. Scopri cosa ha raccontato, perché la sua testimonianza è un vero tesoro per gli appassionati di sport.

Massimo Ambrosini, ex capitano del Milan, ha rilasciato un'intervista in esclusiva al 'Corriere dello Sport' oggi in edicola: le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Ambrosini: “Milan, Allegri è una garanzia. Modric? Posso dire che …”

In questa notizia si parla di: ambrosini - milan - allegri - garanzia

Ambrosini: “Milan, Tare non risolve tutto. Se ha accettato …” - Massimo Ambrosini, ex centrocampista del Milan e ora opinionista per DAZN, commenta l'arrivo di Igli Tare nella società rossonera.

#Ambrosini: “#Allegri è una garanzia, so che è molto carico. #Modric…” ? #MilanPress Vai su X

Il nuovo Milan può davvero puntare in alto con Allegri in panchina? Ambrosini risponde senza esitazioni: «Max è una garanzia. So che è molto carico. I presupposti ci sono, molto dipenderà da ciò che gli verrà messo a disposizione». Tutti d'accordo con Ambr Vai su Facebook

Ambrosini: Allegri è una garanzia. So che è estremamente carico; Ambrosini svela un retroscena su Allegri al Milan; Ambrosini promuove Gattuso: E' l'uomo giusto per la Nazionale.

Ambrosini: “Allegri è una garanzia, so che è carico. L’arrivo di Modric…” - Massimo Ambrosini ha rilasciato delle dichiarazioni sul nuovo Milan dopo l’arrivo di Allegri e quello imminente di Modric ... msn.com scrive

Ambrosini promuove Gattuso: "E' l'uomo giusto per la Nazionale" - L'ex giocatore del Milan esalta le strategie rossonere: "Allegri è una garanzia per tornare al successo, Modric è un campione assoluto" ... Lo riporta msn.com