Ambiente climate change e riforestazione | realizzata la mappa dei luoghi ottimali

Lo studio, condotto dal programma Future Ecosystems for Africa presso l’Università del Witwatersrand in Sudafrica, identifica le aree più promettenti per la riforestazione globale. Con mappe dettagliate e precise, si delineano 195 milioni di ettari strategici dove il ripristino degli alberi può contrastare efficacemente il cambiamento climatico, senza compromettere le comunità o gli ecosistemi locali. È un passo fondamentale verso un futuro più sostenibile e resiliente…

Una nuova ricerca del programma Future Ecosystems for Africa presso l ‘Universita’ del Witwatersrand in Sudafrica ha creato le mappe piu’ accurate finora relative alle aree in cui la riforestazione puo’ combattere efficacemente il cambiamento climatico. Lo studio individua 195 milioni di ettari in tutto il mondo in cui il ripristino degli alberi apportera’ i massimi benefici al clima senza danneggiare le comunita’ o gli ecosistemi. Lo studio, pubblicato su Nature Communications e basato su 89 precedenti progetti di ricerca, fornisce la mappatura piu’ completa finora delle aree in cui la riforestazione puo’ apportare benefici climatici ottimali, supportando al contempo l’habitat della fauna selvatica, la produzione alimentare e la disponibilita’ di acqua dolce. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

