Ambesi sicuro | Sinner-Bublik finale anticipata ad Halle Non condivido l’iniziativa sul doppio misto

Massimiliano Ambesi torna a parlare di tennis, mettendo in dubbio l'importanza della percentuale di Sinner in finale a Roland Garros. Secondo l’esperto, il confronto con Alcaraz non regge, poiché le differenze non sono così nette da giustificare un discorso esclusivamente statistico. La sua analisi si focalizza sulle recenti partite, offrendo uno sguardo critico e approfondito su temi caldi come la finale anticipata ad Halle e il doppio misto, che continuano a dividere gli appassionati.

Massimiliano Ambesi è tornato su un tema che ha fatto molto discutere negli ultimi giorni: " Il discorso della percentuale di Sinner nella finale del Roland Garros avrebbe senso soltanto se la percentuale di Alcaraz fosse stata decisamente superiore, invece non è così e quindi è un tema che non lascia spazio ". L'esperto di tennis ha poi analizzato le partite degli ultimi due giorni durante la puntata di Tennismania, trasmissione del canale YouTube di OA Sport: " Cobolli è stato bravo a rientrare dopo aver perso il primo set e a giocare bene sul suo servizio, ha mantenuto il servizio, ha annullato un match-point: di testa è presente, la classifica parla per lui, è a ridosso dei primi 20.

