Amazon nuova stretta sui resi | si passa da 30 giorni a 14 giorni per quasi tutti i prodotti

Amazon stringe le maglie sui resi: da 30 a soli 14 giorni per la maggior parte dei prodotti, un cambiamento che potrebbe rivoluzionare il modo in cui acquisti online. Dopo aver iniziato con l'elettronica lo scorso anno, ora questa stretta coinvolge quasi tutte le categorie. Ma quali saranno le conseguenze per clienti e venditori? Scopriamo insieme cosa comporta questa nuova politica e come adattarsi al meglio.

Nei giorni scorsi Amazon ha comunicato ai rivenditori che dimezzerĂ la finestra di reso per la maggior parte dei prodotti oggi venduti nel marketplace. Aveva iniziato lo scorso anno con l’elettronica.. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - Amazon, nuova stretta sui resi: si passa da 30 giorni a 14 giorni per quasi tutti i prodotti

