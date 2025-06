Amazon cambia le regole sui resi e concede meno tempo su quasi tutti i prodotti

Con l'imminente Prime Day 2025, Amazon introduce nuove regole sui resi, riducendo i tempi disponibili per restituire quasi tutti i prodotti. Questa novità potrebbe influenzare le vostre strategie di acquisto e restituzione, spingendovi a pianificare con maggiore attenzione. Ma quali sono le modifiche esatte e come adattarsi a questa nuova politica? Scopriamolo insieme per essere sempre un passo avanti.

Amazon e la stretta sui resi: tempi ridotti da 30 a 14 giorni per libri, giochi, home e tecnologia - Amazon rivoluziona le regole dei resi: da giugno i clienti avranno solo 14 giorni per restituire libri, giochi, prodotti home e tecnologia, contro i 30 di prima.

