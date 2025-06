Amazon avvisa i dipendenti | L’intelligenza artificiale cancellerà posti di lavoro

Amazon, gigante dell’e-commerce, ha annunciato ai propri dipendenti che l’intelligenza artificiale potrebbe presto sostituire alcune mansioni, mettendo a rischio numerosi posti di lavoro. Con una comunicazione interna del 17 giugno, il CEO Andy Jessy ha sottolineato come l’azienda stia accelerando l’adozione di tecnologie innovative per ottimizzare le operazioni. Una decisione che solleva importanti interrogativi sul futuro del lavoro e sull’impatto dell’intelligenza artificiale nel mondo del lavoro.

Sembrava impossibile, ma Amazon ha già deciso: sostituirà alcune mansioni con l’intelligenza artificiale. Il colosso dell’e-commerce ha informato i dipendenti da parte del CEO Andy Jessy che i loro posti potrebbero essere a rischio negli anni a venire. A spiegarlo è lo stesso amministratore delegato, che ha avvisato i lavoratori tramite una comunicazione interna inviata il 17 giugno. Il messaggio è chiaro: l’ azienda sta implementando l’uso dell’IA in tutte le sue attività, soprattutto nel settore logistico. Amazon preannuncia ai dipendenti che verranno sostituiti dall’IA. Non sembra essere una novità per il colosso dell’e-commerce: sono infatti già 27mila i posti di lavoro eliminati. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it