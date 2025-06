Amazon annuncia licenziamenti si guadagna di più con l’IA | lavoratori rimpiazzati

Amazon annuncia tagli ai dipendenti, sostituiti dall’intelligenza artificiale, segnando un cambiamento epocale nel settore tech. Con una nota interna di Andy Jassy, il colosso punta a ridurre la forza lavoro corporate nei prossimi anni, sfruttando l’AI come leva principale. Questa mossa infrange una regola non scritta: tra i giganti del settore nessuno aveva ancora annunciato così apertamente il rinnovamento radicale e la possibile scomparsa di numerosi ruoli d’ufficio.

Due giorni fa, Andy Jassy, Ceo di Amazon, ha recapitato ai dipendenti una nota interna dove annuncia che il colosso tech ridurrà la forza lavoro corporate nei prossimi anni, e lo farà con l'intelligenza artificiale come leva principale. L'intelligenza artificiale è diventata abbastanza efficiente da mettere in discussione la sopravvivenza di molti ruoli d'ufficio. Il comunicato infrange una regola non scritta: tra i big del tech nessuno aveva ancora detto chiaramente che l'IA sostituisce, ma affiancava invece i lavoratori.

